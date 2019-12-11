Хэмилтон не подтвердил слухи о разбитом мотоцикле Росси

Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», не подтвердил слухи, что он разбил мотоцикл «Ямаха», принадлежащий семикратному чемпиону мира по мотогонкам Валентино Росси.
«Доброе утро! Надеюсь, у всех всё отлично. Простите за отсутствие новостей о том, как у нас всё прошло с Валентино Росси. Пока могу сказать только, что это было эпично. Мы отлично провели время, нет никаких проблем», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Planet F1.
Хэмилтон и Росси временно обменялись техникой на автодроме в Валенсии во время рекламного мероприятия, организованного одним из спонсоров. Официальных фотографий не появлялось, но источники сообщили, что причиной стала авария гонщика. Льюис разбил мотоцикл Валентино, при этом он цел и невредим.
- 11 декабря 2019
-
21:41
-
21:25
-
19:46
-
18:50
-
17:26
-
16:00
-
15:21
-
15:00
-
14:00
-
12:24
-
11:26
-
11:00
-
09:37
-
09:20
-
01:10
- 10 декабря 2019
-
23:46
-
22:52
-
21:57
-
20:59
-
19:50
-
18:56
-
17:51
-
16:00
-
14:49
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
00:56
- 9 декабря 2019
-
23:59
-
22:59
-
21:53
-
20:48