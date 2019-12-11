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Хэмилтон не подтвердил слухи о разбитом мотоцикле Росси

Хэмилтон не подтвердил слухи о разбитом мотоцикле Росси
Авто / Формула-1 0

Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», не подтвердил слухи, что он разбил мотоцикл «Ямаха», принадлежащий семикратному чемпиону мира по мотогонкам Валентино Росси.

«Доброе утро! Надеюсь, у всех всё отлично. Простите за отсутствие новостей о том, как у нас всё прошло с Валентино Росси. Пока могу сказать только, что это было эпично. Мы отлично провели время, нет никаких проблем», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Planet F1.

Хэмилтон и Росси временно обменялись техникой на автодроме в Валенсии во время рекламного мероприятия, организованного одним из спонсоров. Официальных фотографий не появлялось, но источники сообщили, что причиной стала авария гонщика. Льюис разбил мотоцикл Валентино, при этом он цел и невредим.

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