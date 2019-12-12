Видео: лучший новичок Ф-1 исполняет стихотворение с подначками конкурентов

Редакция «Чемпионата» сделала литературный перевод стихотворения, написанного гонщиком «Ред Булл» Александером Албоном и посвящённого своим оппонентам Ландо Норрису из «Макларена» и Джорджу Расселлу из «Уильямса». В стихотворении Албон поддел обоих своих соперников, а наградой для него стало то, что соперники в конечном итоге проголосовали именно за него, как за лучшего новичка сезона.

На такой импровизированный творческий вечер Ландо Норрис подготовил видеомонтаж, а Джордж Расселл — презентацию. Примечательно, что в Формулу-1 Расселл, по слухам, попал также с помощью презентации, показанной руководству «Уильямса».

Стихотворение Албона (перевод Евгения Кустова)

Был парень по имени Ландо.

Считал, что может заменить Фернандо.



Сумел он проехать круг за здравие,

Но Джонни выкапывал его из гравия.



Ты сидел, обхватив голову руками

Ну и где твой миллион поклонников в «Инстаграме»?

Мы пришли из Формулы-2

Но не знали ничерта,

Что если тебе не хватает скорости

И оставляешь ты слишком много области,

Как ты сделал это в гонке в Японии,

То буду шлёпать тебя каждый раз, понял?



Теперь время к Расселлу перебраться.

Джордж очень любит разминаться!

Ты единственный очков не набираешь.

Ну и зачем тогда выступаешь?

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Александера Албона.