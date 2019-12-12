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Хэмилтон признал, что на тестах мотоцикла Росси не обошлось без проблем

Хэмилтон признал, что на тестах мотоцикла Росси не обошлось без проблем
Авто / Формула-1 0

Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», рассказал о впечатлениях от пилотирования мотоцикла «Ямахи», на котором выступает семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси.

Напомним, сперва появилась информация, будто бы Хэмилтон разбил мотоцикл Росси, однако затем британец опроверг эти слухи, хотя подтвердил, что ему было очень тяжело и что в одном из моментов не удалось избежать разворота.

«Мотоцикл очень тяжело пилотировать. Я не смог избежать разворота, но оставил технику в целости и сохранности. Я учился шаг за шагом, но это был очень непростой процесс.

Откровенно говоря, 2019-й стал для меня наилучшим годом. Эти испытания подытожили его. Я даже не ожидал, что буду настолько готов к этому в декабре. А сейчас я хочу встретить Рождество вместе с семьёй», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

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