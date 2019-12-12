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Россиянину Шварцману вручили кубок за титул в Формуле-3. Фото

Россиянину Шварцману вручили кубок за титул в Формуле-3. Фото
Авто / Младшие серии 0

20-летний российский гонщик Роберт Шварцман, который в сезоне-2019 стал чемпионом Формулы-3, получил кубок за победу в первенстве.

Если у вас не отображается фотография Шварцмана с кубком, её можно посмотреть в официальном «твиттере» команды Prema, за которую выступал россиянин.

Шварцман стал чемпионом Формулы-3 с первой попытки. В дебютном сезоне в чемпионате пилот выиграл три гонки из 16, ещё семь раз поднимался на подиум и завершил сезон с отрывом в 54 очка от 19-летнего новозеландца Маркуса Армстронга, ближайшего преследователя.

В сезоне-2020 Шварцман останется в команде Prema, но будет выступать уже в Формуле-2. Его напарником станет 20-летний Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера.

Шварцман заявил о намерении стать чемпионом Формулы-2 с первой попытки
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