Сироткин признался, что не понял, как составляют рейтинг на сайте Формулы-1

Российский гонщик Сергей Сироткин рассказал, что не понимает, по каким принципам высчитывается рейтинг пилотов, который публикуют на официальном сайте Формулы-1.

После каждого Гран-при на сайте Ф-1 публикуют список лучших гонщиков. Его формируют на основании пяти ключевых характеристик без влияния уровня машины. Таким образом составляют как рейтинг лучших гонщиков этапа, так и всего чемпионата — на основании предыдущих оценок. Россиянин Даниил Квят вошёл в топ-10 по итогам сезона.

Сироткина спросили, доверяет ли он этому рейтингу.

«Затрудняюсь ответить, поскольку не очень понимаю его механику. Если не ошибаюсь, речь идёт о том рейтинге, где оцениваются торможение, ускорение, прохождение поворотов, агрессивность на трассе, борьба и прочее.

Помню, в прошлом году я набрал больше всех баллов по какому-то параметру, хотя так и не понял, как они это посчитали. На мой взгляд, такие вещи сложно оценить, ведь это не компьютерная игра. И как их посчитать в отрыве от машины, её баланса, настроек?

Поэтому я не очень понимаю целесообразность такого рейтинга, на мой взгляд, он не объективен на сто процентов. Как элемент шоу, тема для обсуждения между болельщиками — да, может быть, это интересно», — цитируют гонщика «Известия».