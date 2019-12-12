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Марко рассказал, что владельцы Формулы-1 просили устроить Алонсо в «Ред Булл»

Марко рассказал, что владельцы Формулы-1 просили устроить Алонсо в «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что в компании Liberty Media, владеющей правами на Формулу-1, летом 2019 года интересовались, возможно ли сделать пилотом команды Фернандо Алонсо, двукратного чемпиона мира. Напомним, летом в «Ред Булл» приняли решение отправить Пьера Гасли, который не показывал ожидаемых результатов, назад в «Торо Россо», и взяли на его место Александера Албона, начавшего сезон в составе второй команды австрийского компании.

«Но мы сразу же сказали, что Алонсо нам не нужен. Такой вариант в любом случае не сработал бы, так как в мотористах у нас «Хонда». У них сразу начинает болеть голова, как только они слышат имя Алонсо», — приводит слова Марко GrandPX.news.

Алонсо в бытность гонщиком «Макларен» не раз жёстко критиковал моторы «Хонды», которая поставляла моторы британской команде с 2015 по 2017 год.

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