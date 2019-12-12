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В Формуле-2 лучшим новичкам будут присуждать награду имени Антуана Юбера

В Формуле-2 лучшим новичкам будут присуждать награду имени Антуана Юбера
Авто / Младшие серии 0

Организаторы чемпионата Формулы-2 объявили об учреждении новой награды, которая получила имя погибшего пилота француза Антуана Юбера, сообщает пресс-служба серии. Данная награда будет вручаться лучшему новичку сезона.

Первым обладателем этого трофея стал китайский гонщик Чжоу Гуаньюй, показавший лучший результат среди новичков в прошлом сезоне. По итогам чемпионата Чжоу занял седьмое место в общем зачёте. По итогам сезона Чжоу записал на свой счёт пять подуимов и закончил сезон с 140 очками.

Напомним, Анутан Юбер погиб в аварии на этапе Формулы-2 в Бельгии. Гонщик скончался от полученных травм в столкновении с американцем Хуаном Мануэлем Корреа, получившим в этой аварии серьёзные травмы ног.

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