В Формуле-2 лучшим новичкам будут присуждать награду имени Антуана Юбера

Организаторы чемпионата Формулы-2 объявили об учреждении новой награды, которая получила имя погибшего пилота француза Антуана Юбера, сообщает пресс-служба серии. Данная награда будет вручаться лучшему новичку сезона.



Первым обладателем этого трофея стал китайский гонщик Чжоу Гуаньюй, показавший лучший результат среди новичков в прошлом сезоне. По итогам чемпионата Чжоу занял седьмое место в общем зачёте. По итогам сезона Чжоу записал на свой счёт пять подуимов и закончил сезон с 140 очками.



Напомним, Анутан Юбер погиб в аварии на этапе Формулы-2 в Бельгии. Гонщик скончался от полученных травм в столкновении с американцем Хуаном Мануэлем Корреа, получившим в этой аварии серьёзные травмы ног.