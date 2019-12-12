Экклстоун считает, что Феттель может уйти из Формулы-1 после сезона-2020

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун не уверен, что Себастьян Феттель продолжит карьеру после 2020 года.



«В последнее время я не видел в нём готовности сделать всё ради победы. Я бы не стал ставить свои деньги на то, что Себастьян Феттель останется в Формуле-1 в 2021 году. Но, я уверен, он примет правильное решение. Леклер? Он напоминает мне Михаэля Шумахера», — приводит слова Берни Экклстоуна Sport Bild.



Ранее в испанской прессе появилась информация, что Себастьян Феттель может продолжить карьеру в «Макларене».



В прошедшем сезоне Себастьян Феттель стал участником конфликта с напарником по команде Шарлем Леклером. По итогам сезона Феттель занял пятое место в личном зачёте, записав на свой счёт одну победу. Его напарник Шарль Леклер закончил сезон четвёртым, опередив Себастьяна на 24 очка. На счету Леклера две победы в сезоне.