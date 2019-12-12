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Экклстоун считает, что Феттель может уйти из Формулы-1 после сезона-2020

Экклстоун считает, что Феттель может уйти из Формулы-1 после сезона-2020
Авто / Формула-1 0

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун не уверен, что Себастьян Феттель продолжит карьеру после 2020 года.

«В последнее время я не видел в нём готовности сделать всё ради победы. Я бы не стал ставить свои деньги на то, что Себастьян Феттель останется в Формуле-1 в 2021 году. Но, я уверен, он примет правильное решение. Леклер? Он напоминает мне Михаэля Шумахера», — приводит слова Берни Экклстоуна Sport Bild.

Ранее в испанской прессе появилась информация, что Себастьян Феттель может продолжить карьеру в «Макларене».

В прошедшем сезоне Себастьян Феттель стал участником конфликта с напарником по команде Шарлем Леклером. По итогам сезона Феттель занял пятое место в личном зачёте, записав на свой счёт одну победу. Его напарник Шарль Леклер закончил сезон четвёртым, опередив Себастьяна на 24 очка. На счету Леклера две победы в сезоне.

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