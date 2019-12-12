В «Феррари» могут наложить вето на назначение Вольфа руководителем Формулы-1

Исполнительный директор «Феррари» Луи Камильери заявил, что команда будет выступать против назначения руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа на должность исполнительного директора Формулы-1, которую в настоящий момент занимает Чейз Кэри.



«Любой, кто был активным и важным игроком на протяжении последних нескольких лет в определённой команде, может создать конфликт интересов, взяв на себя такую должность. Я не думаю, что это была бы хорошая идея.



Наша позиция заключается в том, что если бы Маттиа Бинотто претендовал на эту должность, то остальная часть паддока была бы не слишком довольная такой перспективой. Вето? Это крайняя мера. Думаю, что если мы столкнёмся с перспективой назначения Тото Вольфа на должность руководителя Формулы-1, то мы сможем чётко разъяснить нашу позицию людям в Liberty Media. Здесь, скорее, нужен руководитель с опытом работы в индустрии шоу», — приводит слова Луи Камильери PitPass.