В «Феррари» могут наложить вето на назначение Вольфа руководителем Формулы-1

Исполнительный директор «Феррари» Луи Камильери заявил, что команда будет выступать против назначения руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа на должность исполнительного директора Формулы-1, которую в настоящий момент занимает Чейз Кэри.
«Любой, кто был активным и важным игроком на протяжении последних нескольких лет в определённой команде, может создать конфликт интересов, взяв на себя такую должность. Я не думаю, что это была бы хорошая идея.
Наша позиция заключается в том, что если бы Маттиа Бинотто претендовал на эту должность, то остальная часть паддока была бы не слишком довольная такой перспективой. Вето? Это крайняя мера. Думаю, что если мы столкнёмся с перспективой назначения Тото Вольфа на должность руководителя Формулы-1, то мы сможем чётко разъяснить нашу позицию людям в Liberty Media. Здесь, скорее, нужен руководитель с опытом работы в индустрии шоу», — приводит слова Луи Камильери PitPass.
- 12 декабря 2019
-
20:14
-
19:14
-
18:08
-
17:17
-
16:00
-
15:10
-
14:15
-
14:00
-
13:00
-
11:56
-
11:00
-
09:54
-
09:00
-
00:28
- 11 декабря 2019
-
23:35
-
22:48
-
21:41
-
21:25
-
19:46
-
18:50
-
17:26
-
16:00
-
15:21
-
15:00
-
14:00
-
12:24
-
11:26
-
11:00
-
09:37
-
09:20
-
01:10
- 10 декабря 2019
-
23:46
-
22:52
-
21:57
-
20:59