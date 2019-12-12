Кубица остался доволен тестами DTM

Польский гонщик Роберт Кубица поделился впечатлениями от тестов BMW M4 DTM, отметив, что ему комфортно за рулём кузовного болида.



«Давно не ездил на кузовных машинах, хотя автомобили DTM больше похожи на болид Формулы-1 с крышей. У этой машины свои особенности, здесь иные ощущения за рулём, но уже после первых кругов я стал получать удовольствие от вождения.



Остался доволен, мне всё понравилось, так что день можно назвать продуктивным. У меня был отличный шанс разобраться в основных моментах, связанных с новой гоночной категорией», — приводит слова Роберта Кубицы пресс-служба BMW.



Предполагается, что Роберт Кубица может получить контракт боевого пилота с одной из команд DTM в следующем сезоне.