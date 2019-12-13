Ферстаппен объяснил, почему не надо жаловаться на медленные машины в сезоне-2021

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, почему болельщикам не стоит переживать, что в условиях нового регламента машины Формулы-1 станут медленнее. Новые правила вступят в силу в чемпионате в 2021 году.

«Вероятно, машины станут намного медленнее — может, на четыре или пять секунд на круге. Как по мне, это всё-таки слишком медленно. Сейчас машины интересно пилотировать. Но если это поможет обгонам и зрелищу как таковому — это гораздо лучше.

Сейчас некоторые гонки не очень интересные. Можно только преследовать соперника. Кроме того, меня не так уж заботит внешний вид машин, если гонки действительно получаются классными», — приводит слова гонщика Autocar.

В сезоне-2019 Ферстаппен занял третье место в личном зачёте, уступив лишь гонщикам «Мерседеса» Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу.