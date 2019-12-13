Ферстаппен рассказал о лучшем совете, который дал ему отец
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о советах, которые даёт ему отец Йос Ферстаппен, бывший гонщик Формулы-1, и выделил наилучший.
«Он дал мне кучу советов — как хороших, так и плохих! Надо всегда твёрдо стоять на земле, быть собой. Да, это самое главное: быть собой, не меняться.
Конечно, с возрастом человек постепенно меняется, и это естественно. Но всегда надо помнить, кто твои друзья. Это тоже был хороший совет.
Также надо соблюдать осторожность. Мы любим гонки, и они могут быть гораздо безопаснее, чем езда по городу, к примеру», — приводит слова Ферстаппена Autocar.
В сезоне-2019 22-летний Ферстаппен занял третье место в личном зачёте, уступив лишь гонщикам «Мерседеса» Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу.
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