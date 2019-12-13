Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Браун ответил на опасения по поводу пилотирования новых машин Формулы-1

Браун ответил на опасения по поводу пилотирования новых машин Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун отреагировал на слова технического директора команды «Рейсинг Пойнт» Энди Грина, который предположил, что машины, построенные по новому регламенту, будет очень сложно пилотировать. Новые правила вступят в силу в сезоне-2021.

По мнению Грина, гонщикам станет тяжело пилотировать по той причине, что не удастся добиться полноценного граунд-эффекта — из-за области грязного в аэродинамическом смысле воздуха в передней части машины.

Однако Браун заверил, что у специалиста просто не может быть достаточно данных, чтобы делать такие поспешные выводы.

«Я был бы невероятно удивлён, если бы у Эндрю Грина уже сейчас была модель поведения 18-дюймовой шины в поворотах. У нас такая модель есть. И не думаю, что она есть у него.

Помню, как десять лет назад (в 2009 году в Формуле-1 коренным образом изменили регламент на аэродинамику. — Прим. «Чемпионата») у нас не было данных моделирования. Мы не понимали, что происходит. Однако мне не кажется, что те машины было тяжело пилотировать. Поэтому делать такие выводы преждевременно», — цитирует Брауна RaceFans.

В «Пирелли» объяснили, почему команды Формулы-1 отказались от новых шин
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019