Браун ответил на опасения по поводу пилотирования новых машин Формулы-1

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун отреагировал на слова технического директора команды «Рейсинг Пойнт» Энди Грина, который предположил, что машины, построенные по новому регламенту, будет очень сложно пилотировать. Новые правила вступят в силу в сезоне-2021.
По мнению Грина, гонщикам станет тяжело пилотировать по той причине, что не удастся добиться полноценного граунд-эффекта — из-за области грязного в аэродинамическом смысле воздуха в передней части машины.
Однако Браун заверил, что у специалиста просто не может быть достаточно данных, чтобы делать такие поспешные выводы.
«Я был бы невероятно удивлён, если бы у Эндрю Грина уже сейчас была модель поведения 18-дюймовой шины в поворотах. У нас такая модель есть. И не думаю, что она есть у него.
Помню, как десять лет назад (в 2009 году в Формуле-1 коренным образом изменили регламент на аэродинамику. — Прим. «Чемпионата») у нас не было данных моделирования. Мы не понимали, что происходит. Однако мне не кажется, что те машины было тяжело пилотировать. Поэтому делать такие выводы преждевременно», — цитирует Брауна RaceFans.
- 13 декабря 2019
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:23
-
00:30
- 12 декабря 2019
-
23:58
-
22:23
-
21:41
-
20:14
-
19:14
-
18:08
-
17:17
-
16:00
-
15:10
-
14:15
-
14:00
-
13:00
-
11:56
-
11:00
-
09:54
-
09:00
-
00:28
- 11 декабря 2019
-
23:35
-
22:48
-
21:41
-
21:25
-
19:46
-
18:50
-
17:26
-
16:00
-
15:21
-
15:00
-
14:00
-
12:24
-
11:26