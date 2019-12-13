Браун ответил на опасения по поводу пилотирования новых машин Формулы-1

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун отреагировал на слова технического директора команды «Рейсинг Пойнт» Энди Грина, который предположил, что машины, построенные по новому регламенту, будет очень сложно пилотировать. Новые правила вступят в силу в сезоне-2021.

По мнению Грина, гонщикам станет тяжело пилотировать по той причине, что не удастся добиться полноценного граунд-эффекта — из-за области грязного в аэродинамическом смысле воздуха в передней части машины.

Однако Браун заверил, что у специалиста просто не может быть достаточно данных, чтобы делать такие поспешные выводы.

«Я был бы невероятно удивлён, если бы у Эндрю Грина уже сейчас была модель поведения 18-дюймовой шины в поворотах. У нас такая модель есть. И не думаю, что она есть у него.

Помню, как десять лет назад (в 2009 году в Формуле-1 коренным образом изменили регламент на аэродинамику. — Прим. «Чемпионата») у нас не было данных моделирования. Мы не понимали, что происходит. Однако мне не кажется, что те машины было тяжело пилотировать. Поэтому делать такие выводы преждевременно», — цитирует Брауна RaceFans.