В «Феррари» рассказали, когда определятся с составом на сезон-2021
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, когда в команде решат, кто будет выступать за коллектив в сезоне-2021. По его словам, ориентировочно это произойдёт в мае 2020 года.
Напомним, у Шарля Леклера имеется многолетнее соглашение с «Феррари», а вот контракт Себастьяна Феттеля с командой истекает в 2020 году.
«У «Феррари» есть преимущество: мы очень популярны среди пилотов. Мы в привилегированном положении. К началу мая, примерно в дни Гран-при Испании, нам хотелось бы понимать, с кем мы будем сотрудничать в 2021 году», — приводит слова Бинотто GrandPX.news.
В сезоне-2019 «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов, уступив «Мерседесу». Леклер стал четвёртым в личном зачёте, опередив Феттеля на 24 очка.
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