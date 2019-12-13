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В «Феррари» пообещали серьёзно переделать мотор к сезону-2020

В «Феррари» пообещали серьёзно переделать мотор к сезону-2020
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, что инженеры итальянской команды собираются внести существенные изменения в конструкцию двигателя, чтобы повысить шансы в борьбе с «Мерседесом».

Считается, что у «Феррари» самый мощный мотор в Формуле-1. Однако в сезоне-2019 это не помогло команде опередить «Мерседес», который выиграл Кубок конструкторов с отрывом в 235 очков.

«Мы уже внесли в мотор изменения, и довольно существенные. Имею в виду строение двигателя.

В этой области ещё много чего можно сделать. Изменения, которые рассматриваем мы с прицелом на следующий сезон, довольно существенны и затрагивают мотор», — приводит слова Бинотто Autosport.

Ранее в «Феррари» объявили, когда покажут новую машину.

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