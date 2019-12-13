Бинотто исключил возможность выступлений Мика Шумахера за «Феррари» в 2021 году

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто исключил возможность прихода в команду Мика Шумахера на сезон-2021 года. По словам Бинотто, в 2021 году он хотел бы видеть в команде двух опытных пилотов.



«Будет ли Мик Шумахер хорошим кандидатом на место в «Феррари»? Пока слишком рано говорить об этом. На сезон 2021 года будет очень важно иметь в составе двух опытных пилотов, поскольку болиды будут совершенно новыми. Но я уверен, что он хорошая кандидатура для попадания в Формулу-1. 2020 год будет для него важным, мы многого ожидаем от него в следующем сезоне», — приводит слова Маттиа Бинотто GrandPX.



В следующем сезоне Мик Шумахер продолжит выступать в Формуле-2 в составе команды Prema. Его напарником станет чемпион Формулы-3 российский гонщик Роберт Шварцман.