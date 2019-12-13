Бинотто: Джовинацци может стать пилотом «Феррари»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто не исключил, что в будущем гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци может подписать контракт с «Феррари».



«Сейчас очень рано говорить о возможном контракте с Джовинацци, но пока мы можем сказать о нём только хорошее, поскольку он добился прогресса в ходе сезона. Он не выступал в гонках два года. Это много, но я им очень доволен.



Во второй части сезона он был близок к Райкконену и даже опережал его, понемногу разобравшись с возникшими проблемами, и он смог добиться прогресса. Джовинацци может стать пилотом «Феррари». Важно будет, как он выступит в следующем сезоне. Сейчас его результатов недостаточно, так что нам нужно, чтобы он сделал ещё один шаг вперёд», — приводит слова Матиа Бинотто Gazzetta dello Sport.