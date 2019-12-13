Боттас прошёл подгонку сиденья для машины 2020 года
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас в последний раз в 2019 году посетил базу команды в Брэкли. Финн прибыл для подгонки сиденья для болида 2020 года, сообщает официальная страница немецкой команды в «Твиттере». В коротком комментарии Боттас заявил, что провёл продуктивный день на базе и уже ждёт возможности сесть за руль болида нового образца.
Соответствующее видео можно посмотреть на странице «Мерседеса» в социальной сети.
Напомним, следующий сезон станет для Боттаса уже четвёртым в «Мерседесе». В 2019 году он впервые стал вице-чемпионом мира, набрав 326 очков и уступив лишь напарнику — Льюису Хэмилтону. За годы выступлений в немецкой команде Валттери завоевал семь побед и одиннадцать раз выигрывал квалификации.
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