Джордан: уверен, что Хэмилтон и Вольф перейдут в «Феррари»

Экс-глава команды Формулы-1 Эдди Джордан считает, что нынешний глава «Мерседеса» Тото Вольф и действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон в 2021 году перейдут в «Феррари». По его словам, британец заберёт с собой в «Скудерию» Вольфа, чтобы тот обезопасил его от Шарля Леклера и возможной потери статуса первого номера.
«2021 год будет подходящим временем для перехода Льюиса в «Феррари». Карьера Хэмилтона близка к закату, но он по-прежнему хочет завоевать семь или больше титулов. К тому же контракт Тото Вольфа с «Мерседесом» истекает в конце следующего года, и будущее команды в Формуле-1 до сих пор не совсем понятно. В то же время Льюис постоянно говорит о контракте Вольфа, что необычно для пилотов Формулы-1.
Хэмилтон перейдёт в «Феррари» лишь тогда, когда кто-то сможет его защитить от возможной потери статуса первого номера и лидерства Леклера. Так что «Феррари» приведёт с Хэмилтоном и Вольфа. Уверен, что Льюис в 2021 станет пилотом «Феррари», а Вольф придёт вместе с ним. Отпустят ли в «Феррари» Леклера? Им не нужно два первых номера, но они его не отпустят» — приводит слова Джордана Top Gear.
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