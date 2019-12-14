«Ред Булл» исключил из программы племянника экс-пилота Формулы-1

В «Ред Булл» приняли решение расстаться с пилотом молодёжной программы ,25-летним Лукасом Ауэром, сообщает голландская редакция Motorsport. По словам руководителя программы и советника команды Хельмута Марко, ключевым стал возраст австрийца и тот факт, что ему всё ещё очень далеко до получения суперлицензии.

«Лукас больше не является частью нашей программы. Причина этого очень проста. Он выступал в Супер Формуле, но у его команды были проблемы. Затем они смогли прибавить и, кажется, он завоевал пару подиумов. Но всё же мы пришли к выводу, что он всё ещё далёк от того, чтобы получить 40 баллов для суперлицензии. С учётом его возраста, этот эксперимент бы затянулся. В том же DTM он может приобрести больше. Мы пошли в разных направлениях. Гонки состоят не только из Формулы-1», — сказал Марко.

Лукас Ауэр является племянником экс-пилота Формулы-1 Герхарда Бергера. В молодёжной программе «Ред Булл» он провёл лишь один сезон.