Верляйн и Хартли продолжат работать на симуляторе «Феррари»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто подтвердил, что в следующем сезоне работать на симуляторе итальянской команды продолжат немецкий гонщик Паскаль Верляйн и австралиец Бредон Хартли, сообщает Motorsport-Total.
«На нашем симуляторе работают очень опытные гонщики, Паскаль продолжит работать с нами в следующем сезоне», – заявил Бинотто.
Верляйн будет совмещать работу на симуляторе итальянской команды с выступлениями в Формуле-Е.
В первых двух гонках сезона Формулы-Е в Саудовской Аравии Паскаль Верляйн очков не набрал, финишировав 11-м и 15-м. Следующий этап сезона-2019/20 пройдёт 18 января в Чили.
В прошлом сезоне, по слухам, один из пилотов симулятора итальянской команды передал инженерам неверные данные, что сказалось на результативности «Феррари» в первых гонках сезона.
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