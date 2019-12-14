В «Астон Мартине» подтвердили переговоры с инвесторами

В «Астон Мартине» подтвердили, что ведут переговоры с потенциальными инвесторами, но процесс находится на ранней стадии, сообщает Financial Times. По информации источника, в круг потенциальных инвесторов входит Лоуренс Стролл наряду с бизнесменами из Китая, Индии и Ближнего Востока. Позиции Стролла-старшего выглядят в этом вопросе более предпочтительными.



Ранее сообщалось, что бизнесмен, чей сын, Лэнс Стролл, является одним из призовых пилотов «Рейсинг Пойнт», изучает возможность приобретения акций «Астон Мартин», которые за последнее время сильно упали в цене. Если Строллу-старшему удастся приобрести контрольный пакет акций производителя, машины команды из Сильверстоуна будут выкрашены в зелёный цвет.



В то же время, по словам Марко, в ближайшее время не стоит ожидать ухода «Астон Мартин» от «Ред Булл».