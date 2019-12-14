Квят стал 16-м в рейтинге пилотов по версии RaceFans
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят занял только 16-ю позицию в рейтинге пилотов по версии портала RaceFans. Россиянин смог опередить, по мнению экспертов издания, только четверых гонщиков: Антонио Джовинацци, Ромена Грожана, Лэнса Стролла и Роберта Кубицу.
Пока не известно, кто войдёт в первую десятку пилотов по версии издания по итогам сезона-2019.
Российский гонщик в сезоне 2019 года смог завоевать первый с 2008 года подиум для команды, финишировав третьим на Гран-при Германии. По итогам сезона Даниил Квят занял 13-ю позицию в личном зачёте, набрав 37 очков.
Сезон-2019 стал для Квята первым после годичного перерыва, который он провёл в качестве пилота симулятора в команде «Феррари».
Расставляем оценки: 10 лучших пилотов сезона Формулы-1. Да, включая Квята
Сильная финальная гонка помогла россиянину. И кто же победит в сражении Хэмилтона и Ферстаппена?
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