Квят стал 16-м в рейтинге пилотов по версии RaceFans

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят занял только 16-ю позицию в рейтинге пилотов по версии портала RaceFans. Россиянин смог опередить, по мнению экспертов издания, только четверых гонщиков: Антонио Джовинацци, Ромена Грожана, Лэнса Стролла и Роберта Кубицу.



Пока не известно, кто войдёт в первую десятку пилотов по версии издания по итогам сезона-2019.



Российский гонщик в сезоне 2019 года смог завоевать первый с 2008 года подиум для команды, финишировав третьим на Гран-при Германии. По итогам сезона Даниил Квят занял 13-ю позицию в личном зачёте, набрав 37 очков.



Сезон-2019 стал для Квята первым после годичного перерыва, который он провёл в качестве пилота симулятора в команде «Феррари».

Расставляем оценки: 10 лучших пилотов сезона Формулы-1. Да, включая Квята Сильная финальная гонка помогла россиянину. И кто же победит в сражении Хэмилтона и Ферстаппена?