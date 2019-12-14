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Квят стал 16-м в рейтинге пилотов по версии RaceFans

Квят стал 16-м в рейтинге пилотов по версии RaceFans
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят занял только 16-ю позицию в рейтинге пилотов по версии портала RaceFans. Россиянин смог опередить, по мнению экспертов издания, только четверых гонщиков: Антонио Джовинацци, Ромена Грожана, Лэнса Стролла и Роберта Кубицу.

Пока не известно, кто войдёт в первую десятку пилотов по версии издания по итогам сезона-2019.

Российский гонщик в сезоне 2019 года смог завоевать первый с 2008 года подиум для команды, финишировав третьим на Гран-при Германии. По итогам сезона Даниил Квят занял 13-ю позицию в личном зачёте, набрав 37 очков.

Сезон-2019 стал для Квята первым после годичного перерыва, который он провёл в качестве пилота симулятора в команде «Феррари».

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