Команда Алонсо заняла третье место в суточном картинговом марафоне

Двукратный чемпион Формулы-1, двукратный победитель «24 часов Ле-Мана», чемпион WEC Фернандо Алонсо принял участие в картинговом суточном марафоне, сообщает Grandprix247.
Вместе с Алонсо в одном экипаже выступали Педро де ла Роса, Анхель Бургуэньо и Альберто Альбиларес.
По итогам квалификации Алонсо занял первую позицию, но в гонке он вместе с напарниками был только третьим. При этом именно Алонсо и его команде достался Кубок наций, добавив к этому лучший круг гонки, поставленный Фернандо в ходе заезда.
Победу в марафоне одержала местная команда Emirates Racing. Второе место досталось Bin Drai kartin Team, команда Алонсо FA Racing уступила второй позиции всего 17 секунд, что по меркам 24-часового марафона считается очень маленьким отставанием.
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