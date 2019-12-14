Кубица не исключает, что ещё может вернуться в Формулу-1

Бывший гонщик «Уильямса» Роберт Кубица поделился мнением о возможном возвращении в Формулу-1.
«Кто знает? Если меня не будет в паддоке, то шанс вернуться в Формулу-1 будет призрачным. Если же я буду присутствовать в паддоке, то может случиться что угодно. Если смотреть на вещи реально, то шансы на то, что Гран-при Абу-Даби был для меня последней гонкой в карьере в Формуле-1 гораздо выше.
Это не зависит от меня, шансы вернуться могут появиться, а могут и не появиться. За последние десять лет я многое понял. Иногда кажется, что ты всё контролируешь, в итоге я подписал трёхлетний контракт и оказался в госпитале. У меня была повреждена половина тела и я почти попрощался с жизнью. Надеюсь, что в этот раз всё будет иначе», — приводит слова Роберта Кубицы Autosport.
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