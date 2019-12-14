Окон: говорил, что Леклер будет опережать Феттеля
Пилот «Рено» Эстебан Окон признался, что результаты Шарля Леклера в первом сезоне в «Феррари» не стали сюрпризом. Француз отметил, что прогнозировал превосходство монегаска над напарником по команде — Себастьяном Феттелем.
«Шарль заслуживает места в „Феррари“. И это не стало сюрпризом. Я говорил, если у него будет машина, способная побеждать, то он будет завоёвывать победы и поулы. Так и случилось. Кроме того, я говорил, что он будет опережать Феттеля. Вместе с ним, Максом Ферстаппеном и Пьером Гасли мы боролись на протяжении всей карьеры. Это позволяло нам расти и мотивировало к постоянному прогрессу», — приводит слова Окона Nextgen-Auto.
Напомним, Эстебан Окон пропустил минувший сезон. В 2020 году он заменит в «Рено» Нико Хюлькенберга.
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