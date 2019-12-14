40-летний Райкконен облачился в костюм медведя

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен нарядился в костюм медведя. По сведениям издания Marca, финн решил надеть оригинальный костюм в честь рождественской вечеринки на базе команды. Вместе с тем на фотографии Райкконена в социальной сети нет геотега, который позволил бы определить, так ли это. Но глядя на фото, становится очевидно, что Кими действительно присутствовал на какой-то тематической вечеринке.

Соответствующий пост можно увидеть на странице пилота в «Инстаграме».

Напомним, минувший сезон стал для 40-летнего Райкконена уже семнадцатым в Формуле-1. Чемпионат он завершил на двенадцатом месте в общем зачёте, набрав 42 очка. В следующем году он снова станет самым возрастным гонщиком пелотона. Кими по-прежнему является последним пилотом, который приносил титул «Феррари».