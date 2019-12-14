Тост: топ-команды получают очень много денег, а остальным достаются лишь крохи

Глава «Торо Россо» Франц Тост положительно относится к реформам, предлагаемым и внедряемым руководством Формулы-1. Функционер убеждён, что нынешняя система распределения средств в чемпионате далека от справедливости. Он надеется, что в скором времени это изменится.

«Принятая в Формуле-1 система распределения средств абсолютно несправедлива. Топ-команды получают очень много денег, а остальным достаются лишь крохи. Плюс вступит в силу новый технический и спортивный регламент. Произойдут изменения и в подходах к руководству чемпионатом. Всё это сделать необходимо, и мы надеемся, что эти перемены позволят усилить развлекательную составляющую, и в итоге, может быть, команды начнут что-то зарабатывать. Но важнее всего обеспечить повышение зрелищности, потому что конкуренция со стороны других видов спорта — того же футбола — очень сильна.



Поэтому я считаю, что в Liberty Media делают неплохую работу, всё движется в нужном направлении. Сложно предсказать, насколько хорошо у них получится, но я считаю, что в 2021–2022 годах топ-команды будут по-прежнему впереди, поскольку сейчас у них работает очень много инженеров и у них есть доступ к мощным ресурсам.



Но я надеюсь, что преимущество топ-команд всё-таки сократится, а начиная с 2023 года участники чемпионата уже должны будут примерно сравняться по уровню конкурентоспособности», — приводит слова Тоста F1News.