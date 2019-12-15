Окон: мой образец для подражания — Михаэль Шумахер

Пилот «Рено» Эстебан Окон признался, что его образцом для подражания является семикратный чемпион мира Формулы-1, легендарный пилот Михаэль Шумахер.

«Михаэль Шумахер был моим образцом для подражания. Он изменил наш спорт с точки зрения того, как команда видит роль пилота. Он установил планку на высочайшем уровне. Мой шлем по-прежнему создан на основе дизайна его шлема. Тот шлем, который я использовал на тестах в Абу-Даби, далеко не последняя версия. В январе-феврале я внесу изменения», — приводит слова французского пилота Nextgen-Auto.

Напомним, Эстебан Окон пропустил минувший сезон и работал в качестве резервиста и пилота по развитию в «Мерседесе». В 2020 году он заменит в «Рено» Нико Хюлькенберга.