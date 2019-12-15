Леклер подвёл итоги своего первого сезона в «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги первого для себя сезона в составе «Феррари». Напомним, в общем зачёте монегаску удалось опередить напарника по команде Себастьяна Феттеля, но при этом он занял лишь четвёртое место.
«Следующий сезон будет первым в моей карьере, когда я останусь в одной и той же команде два года подряд. Это будет интересный вызов с точки зрения развития болида. В целом, в 2019 году мы хорошо прогрессировали, что наиболее важно. Надеюсь, что эта тенденция сохранится в 2020 году.
В целом, у нас получился немного странный сезон. Мы начали его не так, как ожидали. Зимние тесты были многообещающими, но на первом же этапе мы испытывали трудности. После нам удался прогресс. Так что в общем-то сезон был положительным, за исключением Гран-при Австралии", — приводит слова Леклера GPblog.
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