Хюлькенберг сожалеет о переходе в «Заубер» в 2013 году

Экс-пилот Формулы-1 Нико Хюлькенберг считает, что некоторые решения в его карьере стали по-настоящему судьбоносными. Немец признался, что сожалеет о переходе в «Заубер» в 2013 году.

«Не все мои переходы и решения были идеальными. Это сложный момент Формулы-1. Принимаешь решение о переходе за 6–8 месяцев до начала работы в новой команде. Но за это время многое может измениться, и сложно предсказать, как всё повернётся.

Оглядываясь назад, об этом легко рассуждать. Во второй половине сезона в «Заубере» всё складывалось неплохо, но в целом тот переход был не лучшим решением в карьере", — приводит слова Хюлькенберга Crash.

Напомним, в следующем сезоне Нико Хюлькенберг не будет выступать в Формуле-1. В «Рено» его заменит Эстебан Окон.