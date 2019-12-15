Риккардо — об уходе из «РБ»: никогда не задавал себе вопроса, что же я наделал

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо настаивает, что по-прежнему не жалеет об уходе из «Ред Булл» в конце 2018 года.
«Никогда не приходил в такое состояние, чтобы задаваться вопросом, что же я наделал. На старте сезона ситуация была не лучшей. Понял, что показывать скорость будет не так-то просто и раскрыть свой потенциал в этом болиде будет трудно. Тогда и подумал, что всё будет не так просто, как мне казалось. Но потом случился уик-энд в Шанхае. Там мы стали лучшими среди гонщиков не из топ-команд. Так что после неудачного этапа в Бахрейне всё быстро повернулось в лучшую сторону», — приводит слова Риккардо Crash.
Следующий сезон станет для Риккардо последним по контракту с «Рено», и пока не совсем ясно, останется ли он в Энстоуне и после 2020 года.
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