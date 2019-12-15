Феттель поставил себе оценку за сезон и ответил на критику Вильнёва

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подвёл итоги очередного сезона Формулы-1, поставил себе оценку за выступления в 2019 году и признал, что в 2020-м ему необходимо прибавлять.
«Не был достаточно хорошо для оценки в пределах 8–10 баллов. Оценка 5 баллов была бы слишком жёсткой. Так что могу поставить себе 6 или 7. Что касается проигранной дуэли с Леклером, просто сезон не был идеальным. Мелочи имеют значение. Мне не хватило очков, которые я обязан был набирать. Конечно, я не могу быть удовлетворён, мне нужно прибавлять. В 2020 году жизнь с Леклером не станет легче. Новое поколение в лице Леклера, Ферстаппена, Окона, Норриса, Албона, Расселла и Гасли заявило о себе во весь голос.
Критика со стороны Вильнёва, Уэббера и Ирвайна? У каждого своё мнение, в некоторой степени его можно учитывать. Но когда люди судят, не зная сути происходящего, это нездоровая ситуация. Возможно, за ошибки ответствен не только я. Быть может, что-то менялось в поведении болида", — приводит слова Феттеля Blick.
- 15 декабря 2019
-
16:59
-
15:58
-
14:51
-
13:53
-
12:58
-
11:55
-
10:22
-
09:27
-
00:44
- 14 декабря 2019
-
23:21
-
21:36
-
20:59
-
20:15
-
18:49
-
17:54
-
16:58
-
15:59
-
14:54
-
14:12
-
13:01
-
11:42
-
10:21
-
00:49
- 13 декабря 2019
-
23:48
-
22:59
-
22:02
-
20:57
-
20:03
-
19:38
-
18:00
-
16:00
-
15:00
-
13:48
-
13:00
-
12:00