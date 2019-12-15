Феттель поставил себе оценку за сезон и ответил на критику Вильнёва

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подвёл итоги очередного сезона Формулы-1, поставил себе оценку за выступления в 2019 году и признал, что в 2020-м ему необходимо прибавлять.

«Не был достаточно хорошо для оценки в пределах 8–10 баллов. Оценка 5 баллов была бы слишком жёсткой. Так что могу поставить себе 6 или 7. Что касается проигранной дуэли с Леклером, просто сезон не был идеальным. Мелочи имеют значение. Мне не хватило очков, которые я обязан был набирать. Конечно, я не могу быть удовлетворён, мне нужно прибавлять. В 2020 году жизнь с Леклером не станет легче. Новое поколение в лице Леклера, Ферстаппена, Окона, Норриса, Албона, Расселла и Гасли заявило о себе во весь голос.

Критика со стороны Вильнёва, Уэббера и Ирвайна? У каждого своё мнение, в некоторой степени его можно учитывать. Но когда люди судят, не зная сути происходящего, это нездоровая ситуация. Возможно, за ошибки ответствен не только я. Быть может, что-то менялось в поведении болида", — приводит слова Феттеля Blick.