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Шварцман стал диджеем на вечеринке «Према», его напарник надел куртку «Россия»

Шварцман стал диджеем на вечеринке «Према», его напарник надел куртку «Россия»
Авто / Младшие серии 0

Пилот команды Формулы-2 «Према», российский гонщик Академии «Феррари», чемпион Формулы-3 в составе «Према» Роберт Шварцман поработал диджеем на вечеринке, посвящённой окончанию сезона для коллектива. Фотографии и видео с вечеринки появились в социальных сетях команды и гонщиков.

Напарник Шварцмана по Формуле-3 Маркус Армстронг отдал дань уважения Роберту и пришёл на вечеринку в куртке с надписью «Россия».

По итогам сезона Формулы-2, где в составе «Према» выступали Мик Шумахер и Шон Гелаэль, пилоты заняли 12-е и 17-е места соответственно. В Формуле-3 Роберт Шварцман выиграл чемпионский титул, Маркус Армстронг закончил сезон на второй позиции, а Джехан Дарувала стал третьим.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» команды.

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