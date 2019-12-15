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Кэри: надеюсь, что Хэмилтон будет в Формуле-1 вечно!

Кэри: надеюсь, что Хэмилтон будет в Формуле-1 вечно!
Авто / Формула-1 0

Исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри выразил надежду, что молодое поколение гонщиков сможет заполнить пробел, который возникнет после того, как Льюис Хэмилтон закончит карьеру.

«Я надеюсь, что Льюис будет в Формуле-1 вечно! Да, этого не случится, но он находит в себе силы встречать новые вызовы, и нам хотелось бы увидеть, как он справится с ними. В нашем спорте он уникален.

Новое поколение гонщиков невероятно талантливо. Макс Ферстаппен выступает уже несколько лет, но он очень молод, о чём мы забываем. Я надеюсь, что молодёжи удастся бросить вызов Льюису Хэмилтону, и неважно, кто это будет — Ферстаппен, Шарль Леклер или Ландо Норрис. В любом случае у них впереди захватывающее будущее», — приводит слова Чейза Кэри Crash.

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