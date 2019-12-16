Магнуссен: невозможно научиться многому, пилотируя впереди идеальный болид

Датский пилот «Хааса» Кевин Магнуссен считает, что в 2020 году американская команда сможет добиться большего, чем в минувшем сезоне.



«Вы всегда учитесь, независимо от ситуации. В тот момент, когда ситуация становится сложной, вы тем более получаете опыт, потому что учитесь решать определённые проблемы различными способами. Невозможно научиться многому, пилотируя впереди идеальный болид. Так что этот аспект был положительным не только для меня, но и для всей команды.



Думаю, что пятая позиция в сезоне-2018 действительно впечатляет. Немногим командам удавалось добиться этого в третий свой сезон. Думаю, что это даёт нам определённую уверенность в будущем», — приводит слова Кевина Магнуссена GPBlog.



