Кубица обвинил «Уильямс» в игнорировании проблем
Польский гонщик Роберт Кубица рассказал, почему, по его мнению, «Уильямс» дважды подряд занял последнее место в Кубке конструкторов. В 2018 году Кубица был резервным гонщиком «Уильямса», а сезон-2019 провёл в статусе призового пилота коллектива.
Напомним, поляку удалось вернуться в Формулу-1 после многолетнего перерыва, вызванного тяжёлыми травмами руки в раллийной аварии в феврале 2011 года.
«Считаю, мы недостаточно работали в последние 24 месяца. Вспомните хотя бы первые пять кругов машины «Уильямса» на Гран-при Абу-Даби.
По-моему, это самое большое огорчение. Как мне кажется, нам следовало реагировать на проблемы гораздо быстрее, вместо того чтобы думать, что их нет», — приводит слова Кубицы GPToday.
«Этот сезон не дал мне ничего». Кубица — о выступлениях в 2019-м
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