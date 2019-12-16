Кубица обвинил «Уильямс» в игнорировании проблем

Польский гонщик Роберт Кубица рассказал, почему, по его мнению, «Уильямс» дважды подряд занял последнее место в Кубке конструкторов. В 2018 году Кубица был резервным гонщиком «Уильямса», а сезон-2019 провёл в статусе призового пилота коллектива.

Напомним, поляку удалось вернуться в Формулу-1 после многолетнего перерыва, вызванного тяжёлыми травмами руки в раллийной аварии в феврале 2011 года.

«Считаю, мы недостаточно работали в последние 24 месяца. Вспомните хотя бы первые пять кругов машины «Уильямса» на Гран-при Абу-Даби.

По-моему, это самое большое огорчение. Как мне кажется, нам следовало реагировать на проблемы гораздо быстрее, вместо того чтобы думать, что их нет», — приводит слова Кубицы GPToday.