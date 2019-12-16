В Формуле-1 ответили на обвинения в непоследовательности судей

Гоночный директор ФИА Майкл Маси ответил на критику болельщиков, многие из которых считали, что судьи проявили непоследовательность в вынесении решений в ходе сезона-2019.
Напомним, Маси заменил на посту гоночного директора многолетнего руководителя Чарли Уайтинга, который ушёл из жизни в марте 2019 года.
«Многие склонны забывать, что мы все вместе побеседовали во время второго уик-энда сезона в Бахрейне на тему, что означает разрешение гонщикам бороться друг с другом. И в процесс были вовлечены все: ФИА, Формула-1, боссы команд и гонщики», — приводит слова Маси GrandPX.news.
По словам руководителя, в 2020 году можно надеяться на дальнейший прогресс в этом направлении.
«Процесс идёт. Мы ещё побеседуем с командами зимой, а также на предсезонных тестах», — сказал он.
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