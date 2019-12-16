Боттас назвал свои лучшие гонки в сезоне-2019

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, какие выступления в завершившемся сезоне запомнились ему больше всего. В первую очередь финн выделил Гран-при Австралии, а также вспомнил гонки в Японии и в США. Во всех этих трёх случаях ему удалось одержать победу.

«Да, Мельбурн. Та гонка… Странно, но, когда я о ней думаю, мне кажется, что за рулём сидел кто-то другой. Это было сюрреалистично. Всё было как-то слишком легко.

Приятное чувство. Это точно моя лучшая гонка в карьере. Я не был на поуле, но хорошо стартовал, сразу же захватив лидерство.

Были и другие хорошие гонки: Остин, где было здорово, а ещё Япония», — приводит слова Боттаса Autosport.

Также на счету Боттаса победа на Гран-при Азербайджана. По итогам сезона он занял второе место в личном зачёте, на 87 очков отстав от напарника Льюиса Хэмилтона.