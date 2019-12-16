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«Хонда» хочет устроить Ямамото на роль тест-пилота «Ред Булл»

«Хонда» хочет устроить Ямамото на роль тест-пилота «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Масаси Ямамото заявил, что рассматривается возможность приглашения его однофамильца Наоки Ямамото на роль резервного гонщика «Ред Булл» или «Торо Россо» в следующем сезоне.

«Мы можем подтвердить, что обсуждаем такие перспективы с «Ред Булл» и Хельмутом Марко лично. У нас есть отличное предложение, но окончательное решение останется не только за «Хондой» или за командой. Нам нужно провести переговоры с гонщиком. Сейчас он участвует в разнообразных гоночных сериях, так что разговоры продолжаются», — приводит слова Масаси Ямамото Motorsport.

В сезоне-2019 Ямамото отработал за рулём «Торо Россо» первую пятничную тренировку на Гран-при Японии.

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