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Риккардо признался, что ему было страшно пилотировать на Гран-при Бельгии

Риккардо признался, что ему было страшно пилотировать на Гран-при Бельгии
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо рассказал, какую гонку считает лучшей в сезоне 2019 года. Риккардо назвал лучшей гонкой Гран-при Бельгии.

«Лучшая гонка в сезоне? Этап в Бельгии. То выступление было лучшим, если учесть обстоятельства гибели Антуана Юбера в субботу. В первом же повороте я получил удар и повредил днище машины. После удара было страшно управлять машиной. У меня упал уровень прижимной силы, из 44 кругов я прошёл «Красную воду» на полной скорости не более 12 раз.

Но в тот день я был собран и показал отличный пилотаж. Был рад тому, как проехал эту гонку, пусть и финишировал на 14-й позиции. Думаю, это было одно из моих лучших выступлений», — приводит слова Даниэля Риккардо Autosport.

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