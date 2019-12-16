Вольф: Формула-Е не станет столь же большой, как Формула-1
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что Формуле-Е не удастся достигнуть того же, чего удалось достичь Формуле-1.
«У Формулы-1 60-летняя история, у неё 2 миллиарда зрителей в год. У Формулы-Е — своя доля от этого. Но не думаю, что она может стать столь же большой, как Формула-1. У Формулы-Е было захватывающее начало истории, и ей нужно дать шанс.
Некоторые из нынешних лидеров рынка были такими же стартапами 10 лет назад, как и Формула-Е. Эта серия завоюет своё место, но она не станет столь же большой, как Формула-1. Гонки там проходят в центре городов, и для меня всё это, скорее, развлечение, чем спорт», — приводит слова Тото Вольфа GPBlog.
Ранее Формула-Е получила статус чемпионата мира.
Формула-Е получила статус чемпионата мира под эгидой ФИА
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