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Вольф: вопрос не в том, останусь ли я в «Мерседесе», вопрос — останусь ли я в Ф-1

Вольф: вопрос не в том, останусь ли я в «Мерседесе», вопрос — останусь ли я в Ф-1
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал слухи о своём возможном уходе из команды «Мерседес». По словам Вольфа, на данный момент его работа продолжает мотивировать его.

«Вы должны вспомнить. Когда мы с Ники Лаудой решили начать это приключение в 2013 году, мы стали не только сотрудниками, но и совладельцами команды. Вопрос не в том, останусь ли я в «Мерседесе» или уйду в другую команду, вопрос в том, останусь ли я в Формуле-1.

Мне нравится моя работа, и это самое главное. Но без Ники это не так весело. Но я всё ещё мотивирован. Приятно, что совет директоров поддерживает меня, и до тех пор пока я буду видеть результат своего вклада в работу команды, я продолжу работать», — приводит слова Тото Вольфа F1i.

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