Вольф: вопрос не в том, останусь ли я в «Мерседесе», вопрос — останусь ли я в Ф-1
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал слухи о своём возможном уходе из команды «Мерседес». По словам Вольфа, на данный момент его работа продолжает мотивировать его.
«Вы должны вспомнить. Когда мы с Ники Лаудой решили начать это приключение в 2013 году, мы стали не только сотрудниками, но и совладельцами команды. Вопрос не в том, останусь ли я в «Мерседесе» или уйду в другую команду, вопрос в том, останусь ли я в Формуле-1.
Мне нравится моя работа, и это самое главное. Но без Ники это не так весело. Но я всё ещё мотивирован. Приятно, что совет директоров поддерживает меня, и до тех пор пока я буду видеть результат своего вклада в работу команды, я продолжу работать», — приводит слова Тото Вольфа F1i.
- 16 декабря 2019
-
22:46
-
21:48
-
20:51
-
19:59
-
18:54
-
18:01
-
16:13
-
15:56
-
14:56
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
01:00
-
00:00
- 15 декабря 2019
-
22:47
-
21:08
-
19:57
-
18:51
-
17:52
-
16:59
-
15:58
-
14:51
-
13:53
-
12:58
-
11:55
-
10:22
-
09:27
-
00:44
- 14 декабря 2019
-
23:21
-
21:36
-
20:59
-
20:15
Партнерский контент