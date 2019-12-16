Вольф: вопрос не в том, останусь ли я в «Мерседесе», вопрос — останусь ли я в Ф-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал слухи о своём возможном уходе из команды «Мерседес». По словам Вольфа, на данный момент его работа продолжает мотивировать его.



«Вы должны вспомнить. Когда мы с Ники Лаудой решили начать это приключение в 2013 году, мы стали не только сотрудниками, но и совладельцами команды. Вопрос не в том, останусь ли я в «Мерседесе» или уйду в другую команду, вопрос в том, останусь ли я в Формуле-1.



Мне нравится моя работа, и это самое главное. Но без Ники это не так весело. Но я всё ещё мотивирован. Приятно, что совет директоров поддерживает меня, и до тех пор пока я буду видеть результат своего вклада в работу команды, я продолжу работать», — приводит слова Тото Вольфа F1i.