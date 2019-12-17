Шварцман возглавил список лучших гонщиков младших формул сезона-2019

Российский гонщик, пилот академии «Феррари», чемпион Формулы-3 РОберт Шварцман стал лучшим в рейтинге лучших молодых гонщиков сезона-2019 по версии Motorsport. В 20-ку сильнейших попал ещё один россиянин — выступавший в Еврокубке Формулы «Рено» Александр Смоляр. Мик Шумахер в этот рейтинг не попал.



Топ-20 пилотов в юниорских сериях по версии Motorsport:



1. Роберт Шварцман (Россия, чемпион Формулы-3)

2. Ник де Врис (Голландия, чемпион Формулы-2)

3. Юрии Випс (Эстония, 4-й в Формуле-3)

4. Лука Гьотто (Италия, 3-й в Формуле-2)

5. Сержиу Сетте Камара (Бразилия, 4-й в Формуле-2)

6. Николя Латифи (Канада, вице-чемпион Формулы-2)

7. Маркус Армстронг (Новая Зеландия, вице-чемпион Формулы-3)

8. Виктор Мартинс (Франция, вице-чемпион Еврокубка Формулы «Рено»)

9. Оскар Пиастри (Австралия, чемпион Еврокубка Формулы «Рено»)

10. Кристиан Лунгор (Дания, 6-й в Формуде-3)

11. Джехан Дарувала (Индия, 3-й в Формуле-3)

12. Чжоу Гуаньюй (Китай, 7-й в Формуле-2)

13. Фредерик Вести (Дания, чемпион Региональной Формыл, 10-й в Гран-при макао)

14. Джек Эйткен (Великобритания, 5-й в Формуле-2)

15. Тео Пуршар (Франция, чемпиона немецкой Формулы-4)

16. Нобухару Мацусита (Япония, 6-й в Формуле-2)

17. Каллум Айлотт (Великобритания, 11-й в Формуле-2)

18. Деннис Хаугер (Норвегия, чемпиона Итальянской Формулы-4, вице-чемпион немецкой Формулы-4)

19. Александр Смоляр (Россия, 3-й в Еврокубке Формулы «Рено»)

20. Саша Фенестраз (Франция, чемпиона Японской Формулы-3)