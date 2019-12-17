Расселл сравнил себя с Леклером

Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл, не заработавший ни одного очка в сезоне-2019, сравнил себя с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером, который стал четвёртым по итогам года. Британский пилот в статусе новичка выигрывал GP3 и Формула-2 — на следующий сезон после того, как то же самое делал Леклер.
Расселл, который в 2018 году был резервным гонщиком «Мерседеса», напомнил, что в прошлом сезоне Формулы-2 ему удалось победить Ландо Норриса и Александера Албона, выступающих за «Макларен» и «Ред Булл» соответственно.
«Все в «Мерседесе» и в «Уильямсе» знают, что в прошлом году я победил Ландо и Алекса. Я иду той же дорогой, что и Леклер. Он победил в GP3 — и я победил в GP3, он стал чемпионом Ф-2 — и я тоже, причём в обоих случаях это было в дебютном сезоне.
У Шарля уже есть поулы и победы. Алекс показывает, на что он способен. Ландо хорошо справляется с работой. Я рад за этих парней. Я действительно желаю им успеха. Чем лучше они выступают, тем лучше для меня», — цитирует Расселла GPFans.
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