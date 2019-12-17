Феттель назвал гонщиков, которые не отвечали на поздравления с Рождеством

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель пожаловался, что соперники оставляют без ответа его рождественские поздравления. По словам немца, в 2018 году он поздравлял таким образом Льюиса Хэмилтона, Макса Ферстаппена и Кими Райкконена, но никто из них ему не ответил.

Феттель добавил, что в этот раз поздравит нового напарника Шарля Леклера, несмотря на то что тот победил его в сезоне-2019.

«Шарль всё равно получит от меня подарок. Какой? Ну, тогда это не будет сюрпризом.

Льюис, Макс и Кими получат от меня красивую открытку, как в прошлом году. И, как и в прошлом году, я, вероятно, и в этот раз не получу ответа», — приводит слова Феттеля Blick.

Феттель, четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе «Ред Булл», выступает за «Феррари» с 2015 года.

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