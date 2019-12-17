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Валентино Росси пошутил, что готов заменить Боттаса в «Мерседесе»

Валентино Росси пошутил, что готов заменить Боттаса в «Мерседесе»
Авто / Формула-1 0

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси в шутку заявил, что готов стать напарником Льюиса Хэмилтона в команде Формулы-1 «Мерседес».

Напомним, на минувшей неделе 40-летний Росси и 34-летний Хэмилтон временно обменялись техникой на спонсорском мероприятии в Валенсии: британец сел за руль мотоцикла «Ямахи», а итальянец опробовал автомобиль «Мерседес». Сперва появились слухи, будто Хэмилтон разбил мотоцикл Росси, но они не подтвердились, хотя Льюис признал, что без проблем всё же не обошлось.

Росси спросили, смог ли бы он заменить напарника Хэмилтона Валттери Боттаса на постоянной основе. Гонщик рассмеялся, но ответил утвердительно.

«Да, это сработало бы. Увы, я старею. Но если Боттас захочет пилотировать мотоцикл «Ямахи» вместе с Мавериком Виньялесом (напарником Росси. — Прим. «Чемпионата») — никаких проблем», — приводит его слова GrandPX.news.

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