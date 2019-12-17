Бывший юниор «Ред Булл» Тиктум присоединился к «Уильямсу»

Британец Дэн Тиктум, который был юниором «Ред Булл», стал членом молодёжной программы «Уильямса».
Тиктум, который ранее лишился места в «Ред Булл» на фоне неудачных выступлений в японской Супер Формуле, получил должность пилота по развитию «Уильямса». Он будет работать на симуляторе и вместе с командой посетит два Гран-при Формулы-1.
«Для меня большая честь присоединиться к гоночной академии «Уильямса», особенно учитывая огромное наследие команды в нашем виде спорта. Работа на симуляторе и сотрудничество с командой станет для меня неоценимым опытом, который поможет моему развитию», — приводит слова 20-летнего гонщика пресс-служба команды.
В сезоне-2018 Тиктум стал вторым по итогам сезона Формулы-3, уступив лишь Мику Шумахеру, сыну семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера. В 2019-м британец стал 20-м по итогам сезона Супер Формулы, проведя три гонки из семи. В 2020 году он проведёт полный сезон в Формуле-2.
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