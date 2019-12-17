«Мы думали, что на полсекунды быстрее «Мерседеса». Бинотто — об оптимизме «Феррари»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто вспомнил, каковы были ожидания команды перед стартом сезона-2019. На предсезонных тестах «Феррари» была быстра, но в первых 12 гонках не одержала ни одной победы и лишь после летнего перерыва выиграла три этапа подряд.

По итогам сезона «Мерседес» в шестой раз подряд завоевал Кубок конструкторов, а его гонщик Льюис Хэмилтон стал шестикратным чемпионом мира.

«Мы определённо были быстры в первую неделю тестов. Мы думали, что у нас есть явное преимущество в сравнении с конкурентами — примерно в полсекунды на круге. На вторую неделю тестов «Мерседес» привёз обновления, хотя наши гонщики и тогда показывали точно такое же время на круге, что и Хэмилтон», — цитирует Бинотто Autosport.

Бинотто: титул-2019 «Феррари» проиграла ещё в 2018-м