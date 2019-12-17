Бывший технический директор «Рено» Честер может получить работу в «Уильямсе»
Бывший технический директор «Рено» Ник Честер может продолжить работу в «Уильямсе», сообщает Motorsport. Специалист покинул пост в «Рено» по завершении сезона, в Энстоуне он работал на протяжении 19 лет. После ухода из французской команды его ожидает несколько месяцев вынужденного отпуска, после чего он сможет приступить к работе в новом коллективе.
В «Уильямсе» он может занять одну из ведущих ролей. Напомним, команда из Гроува осталась без технического директора на старте минувшего сезона. Падди Лоу сначала объявил об отпуске, а после и об окончательном уходе из «Уильямса».
Британская команда завершила сезон 2019 года на последнем месте в Кубке конструкторов, набрав лишь одно очко.
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