Бывший технический директор «Рено» Честер может получить работу в «Уильямсе»

Бывший технический директор «Рено» Ник Честер может продолжить работу в «Уильямсе», сообщает Motorsport. Специалист покинул пост в «Рено» по завершении сезона, в Энстоуне он работал на протяжении 19 лет. После ухода из французской команды его ожидает несколько месяцев вынужденного отпуска, после чего он сможет приступить к работе в новом коллективе.

В «Уильямсе» он может занять одну из ведущих ролей. Напомним, команда из Гроува осталась без технического директора на старте минувшего сезона. Падди Лоу сначала объявил об отпуске, а после и об окончательном уходе из «Уильямса».

Британская команда завершила сезон 2019 года на последнем месте в Кубке конструкторов, набрав лишь одно очко.